Julia Roberts neden 20 senedir romantik komedi yapmıyor?

Hollywood'un ikonik oyuncularından Julia Roberts, uzun bir aradan sonra romantik komedi türünde bir filmle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kariyerinin ilk yıllarında bu tür filmlerde sıkça oynayan oyuncu, 20 yıl sonra komedi türüne neden geri döndüğünü açıkladı.



54 yaşındaki oyuncu "Notting Hill veya My Best Friend's Wedding seviyesinde bir senaryo okumuş olsaydım, projede yer alırdım. Şimdi rol aldığım Ticket To Paradise'a dek bu tarz bir film gelmedi" açıklamasında bulundu.