Julia Roberts neden 20 senedir romantik komedi yapmıyor?

Hollywood'un ikonik oyuncularından Julia Roberts, uzun bir aradan sonra romantik komedi türünde bir filmle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kariyerinin ilk yıllarında bu tür filmlerde sıkça oynayan oyuncu, 20 yıl sonra komedi türüne neden geri döndüğünü açıkladı.



54 yaşındaki oyuncu "Notting Hill veya My Best Friend's Wedding seviyesinde bir senaryo okumuş olsaydım, projede yer alırdım. Şimdi rol aldığım Ticket To Paradise'a dek bu tarz bir film gelmedi" açıklamasında bulundu.

ÇOCUKLARI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ Son 18 yıl içinde üç çocuk sahibi olduğunu belirten Roberts, standartlarının artık çok daha yüksek olduğunu açıkladı. Oyuncu, eşiyle çocuklarının okulunu veya yaz tatilini planlaması gerektiğini belirtti.

İYİ BİR ÖRNEK OLMAK İSTİYOR



"Evde ailemle olmayı seviyorum" diyen oyuncu, çocuklarına yaratıcı olabileceğini göstermek için seçimlerini dikkatli bir şekilde yaptığını ve bu anlamda bir sorumluluğu olduğunu belirtti.