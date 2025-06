Juliana Canfield'ın yeni projesi belli oldu

Succession, Y: The Last Man, The Calling gibi yapımlarla tanınan Juliana Canfield'in yeni projesi belli oldu. Canfield'ın karakteriyle ilgili ayrıntılar açıklanmadı.

Ünlü oyuncu, FAST adlı filmde Brandon Sklenar ile başrolleri paylaşacak. Filmin senaryosunu, ünlü yapımcı ve senarist Taylor Sheridan kaleme alıyor.

Usta görüntü yönetmeni Ben Richardson'ın ilk uzun metrajlı yönetmenlik denemesi olan film, eski bir özel kuvvetler komandosunun CIA koruması altında faaliyet gösteren uyuşturucu satıcılarına karşı bir kara operasyon görevine sürüklenmesini konu alacak.

FAST filmi, 23 Nisan 2027'de vizyona girecek.