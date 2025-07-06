Jurassic World: Yeniden Doğuş beklentiyi karşılayabilecek mi?

Gareth Edwards'ın yönettiği ve Scarlett Johansson'ın başrol oynadığı Jurassic World: Yeniden Doğuş 2 Temmuz'da ABD'de vizyon girdi.

Variety'nin haberine göre, kült serinin yedinci filmi olan Jurassic World Rebirth, 4 Temmuz'da 6 bin 105 salonda gösterildi ve 26 milyon dolarlık gişe hasılatı elde etti. 2 Temmuz'da vizyona giren film, hafta sonu başlamadan toplam 55,8 milyon dolar kazandı.

Tahminlere göre film, Pazar gününe kadar 140 milyon doların üzerinde bir hasılat elde edecek ve bu sayede film, ABD'de 2025'in yedinci en yüksek hasılatını elde filmi olacak. Filmin yapım bütçesinin, pazarlama hariç, 180 milyon dolar civarında olduğu biliniyor.

SERİNİN EN DÜŞÜK HASILATI

Film her ne kadar bu hafta gişenin zirvesinde olsa da aslında Jurassic World serisinin en düşük hasılatını elde etmiş olacak. İlk Jurassic World (2015) filmi, açılış hafta sonunda 208 milyon dolar hasılat elde etmişti.