Justin Timberlake dünya turnesini duyurdu

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake müzik kariyerinde yeni bir döneme adım atıyor. Yeni single'ı "Selfish"i yayınlayan şarkıcı, yeni albümünü duyurdu. Timberlake, 6 yıl sonra ilk solo abümü Everything I Thought It Was'ı 15 Mart'ta sevenleriyle paylaşacak.

Timberlake'in son albümü Man of the Woods 2018 yılında yayınlanmıştı.

Timberlake, Louis Bell, Cirkut, Theron Thomas, Amy Allen tarafından yazılan ve yapımcılığını Timberlake, Louis Bell ve Cirkut'un üstlendiği "Selfish", 2018 tarihli Man of the Woods albümünden bu yana Justin’in ilk solo çalışması. Bradley J. Calder tarafından yönetilen müzik klibi ise sosyal medyada uzun süre gündem oldu.