Justin Timberlake dünya turnesini duyurdu

2000'li yıllara damgasını vuran Justin Timberlake yeni single'ı "Selfish" ile müziğe geri döndü! Yeni albümünü 15 Mart'ta piyasaya çıkarmaya hazırlanan şarkıcı, dünya turnesini duyurdu.

Justin Timberlake dünya turnesini duyurdu

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake kariyerinde yeni bir döneme adım atıyor. Yeni single'ı "Selfish"i yayınlayan şarkıcı, yeni albümünü duyurdu. Timberlake, 6 yıl sonra ilk solo abümü Everything I Thought It Was'ı 15 Mart'ta sevenleriyle paylaşacak.

Timberlake'in son albümü Man of the Woods 2018 yılında yayınlanmıştı.
Timberlake, Louis Bell, Cirkut, Theron Thomas, Amy Allen tarafından yazılan ve yapımcılığını Timberlake, Louis Bell ve Cirkut'un üstlendiği "Selfish", 2018 tarihli Man of the Woods albümünden bu yana Justin’in ilk solo çalışması. Bradley J. Calder tarafından yönetilen müzik klibi ise sosyal medyada uzun süre gündem oldu.

Justin Timberlake dünya turnesini duyurdu - 1

TURNEYE ÇIKACAK

10 Grammy ödüllü şarkıcı, albüm müjdesinin ardından Forget Tomorrow World Tour adlı dünya turnesini duyurdu. Şarkıcı, turne kapsamında ilk konserini 29 Nisan'da Kanada'da verecek.

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