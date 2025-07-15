Justin Timberlake İstanbul'a geliyor: Konsere yoğun ilgi

ABD'li ünlü şarkıcı Justin Timberlake'in İstanbul konserine Avrupa, Asya ve Arap ülkelerinden de yoğun ilgi gösteriliyor.

Justin Timberlake İstanbul'a geliyor: Konsere yoğun ilgi

"Sexy Back", "Cry Me a River", "Mirrors" ve "Can't Stop the Feeling" gibi şarkılarla tanınan Grammy ve Emmy ödüllü şarkıcı , 2025 dünya turnesi kapsamında ’a geliyor.

Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği , İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Justin Timberlake İstanbul'a geliyor: Konsere yoğun ilgi - 1

Organizasyon şirketinden yapılan açıklamaya göre, Timberlake'in 30 Temmuz 2025 günü vereceği konserin biletlerinin yaklaşık 12 bini yurt dışından satın alındı.

turizmine büyük ivme kazandırması beklenen konserin, kent için sadece müzikal değil, ekonomik ve kültürel anlamda da hareketlilik oluşturacağı öngörülüyor.

Justin Timberlake'in kulis istekleri

Justin Timberlake'in kulis istekleri

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'in yaklaşık 6 yıl sonra gelen ilk solo abümü Everything I Thought It Was 15 Mart 2024 tarihinde müzikseverlerle buluşmuştu. Timberlake'in son albümü Man of the Woods'u 2018 yılında yayınlanmıştı.

10 Grammy ödüllü şarkıcı, albüm müjdesinin ardından Forget Tomorrow World Tour adlı dünya turnesine çıktı.

Sanatçının kariyeri 1995'te NSYNC grubunun en genç üyesi olarak başladı. Solo kariyerine 2002'de "Justified" albümüyle adım atan Timberlake'in, 10 Grammy ve 4 Emmy ödülünün yanı sıra Billboard, Brit ve MTV gibi müzik ödülleri bulunuyor.

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