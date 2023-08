Justin Timberlake ve Nelly Furtado'dan 16 yıl sonra yeni şarkı

2007 yılında "Give It To Me" adlı şarkıda bir araya gelen ve müzik listelerini alt üst eden üçlünün 16 sene sonra bir araya gelmesi sosyal medyada gündem oldu.

Timbaland, Nelly Furtado ve Justin Timberlake'in kariyerinde önemli bir yere sahip. Timberlake'in "FutureSexLoveSounds" albümü ve Furtado'nun "Loose" albümü Timbaland imzası taşıyor.