Justin Timberlake'in kulis istekleri ortaya çıktı!
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, Türkiye'ye geliyor. Amerikalı yıldızın kulis istekleri ortaya çıktı.
"Sexy Back", "Cry Me a River", "Mirrors" ve "Can't Stop the Feeling" gibi şarkılarla tanınan Grammy ve Emmy ödüllü şarkıcı Justin Timberlake, 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul’a geliyor.
44 yaşındaki yıldız, 30 Temmuz'da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda müzikseverlerle buluşacak.
KULİS İSTEKLERİ
Dünyaca ünlü isimlerin kulis istekleri sık sık merak konusu oluyor.
Sabah'ın haberine göre, Timberlake konser vermeden önce kulisinde buzlu badem, çekirdeksiz üzüm, ananas, muz, dilimlenmiş karpuz, elma, mango, antep fıstığı gibi yiyeceklerin bulunmasını istiyor.
Timberlake'in ayrıca 22 derece kulis ısısı talebinde bulunduğu öğrenildi.
Timberlake merakla beklenen konserde, yeni albümünden parçaların yanı sıra kariyerinin öne çıkan şarkılarını seslendirecek.
Konserin biletleri 8 Mayıs'ta satışa çıkacak.
Timberlake'in yaklaşık 6 yıl sonra gelen ilk solo abümü Everything I Thought It Was 15 Mart 2024 tarihinde müzikseverlerle buluşmuştu. Timberlake'in son albümü Man of the Woods'u 2018 yılında yayınlanmıştı.
10 Grammy ödüllü şarkıcı, albüm müjdesinin ardından Forget Tomorrow World Tour adlı dünya turnesine çıktı.
Sanatçının kariyeri 1995'te NSYNC grubunun en genç üyesi olarak başladı. Solo kariyerine 2002'de "Justified" albümüyle adım atan Timberlake'in, 10 Grammy ve 4 Emmy ödülünün yanı sıra Billboard, Brit ve MTV gibi müzik ödülleri bulunuyor.
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