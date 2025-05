Justin Timberlake'in kulis istekleri ortaya çıktı!

"Sexy Back", "Cry Me a River", "Mirrors" ve "Can't Stop the Feeling" gibi şarkılarla tanınan Grammy ve Emmy ödüllü şarkıcı Justin Timberlake , 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul’a geliyor. 44 yaşındaki yıldız, 30 Temmuz'da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda müzikseverlerle buluşacak. KULİS İSTEKLERİ Dünyaca ünlü isimlerin kulis istekleri sık sık merak konusu oluyor.

Timberlake'in yaklaşık 6 yıl sonra gelen ilk solo abümü Everything I Thought It Was 15 Mart 2024 tarihinde müzikseverlerle buluşmuştu. Timberlake'in son albümü Man of the Woods'u 2018 yılında yayınlanmıştı.



10 Grammy ödüllü şarkıcı, albüm müjdesinin ardından Forget Tomorrow World Tour adlı dünya turnesine çıktı.



Sanatçının kariyeri 1995'te NSYNC grubunun en genç üyesi olarak başladı. Solo kariyerine 2002'de "Justified" albümüyle adım atan Timberlake'in, 10 Grammy ve 4 Emmy ödülünün yanı sıra Billboard, Brit ve MTV gibi müzik ödülleri bulunuyor.