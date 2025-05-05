Justin Timberlake'in kulis istekleri ortaya çıktı!

"Sexy Back", "Cry Me a River", "Mirrors" ve "Can't Stop the Feeling" gibi şarkılarla tanınan Grammy ve Emmy ödüllü şarkıcı Justin Timberlake, 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul’a geliyor.



44 yaşındaki yıldız, 30 Temmuz'da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda müzikseverlerle buluşacak.



KULİS İSTEKLERİ



Dünyaca ünlü isimlerin kulis istekleri sık sık merak konusu oluyor.

Sabah'ın haberine göre, Timberlake konser vermeden önce kulisinde buzlu badem, çekirdeksiz üzüm, ananas, muz, dilimlenmiş karpuz, elma, mango, antep fıstığı gibi yiyeceklerin bulunmasını istiyor.



Timberlake'in ayrıca 22 derece kulis ısısı talebinde bulunduğu öğrenildi.

