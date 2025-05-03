Justin Timberlake Türkiye'ye geliyor: İstanbul'da sahne alacak

Grammy ve Emmy ödüllü müzisyen Justin Timberlake, Türkiye'ye geliyor. Ünlü şarkıcı, 30 Temmuz'da İstanbul'da sevenleriyle buluşacak.

Justin Timberlake Türkiye'ye geliyor: İstanbul'da sahne alacak

Grammy ve Emmy ödüllü müzisyen , 2025 dünya turnesi kapsamında ’da konser verecek. , 30 Temmuz'da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda düzenlenecek.

Timberlake'in beş yıl aradan sonra Türkiye'de vereceği ilk konserde, sanatçının yeni albümünden parçaların yanı sıra kariyerinin öne çıkan şarkıları da seslendirilecek. Konserin biletleri 8 Mayıs'ta satışa çıkacak.

Justin Timberlake Türkiye'ye geliyor: İstanbul'da sahne alacak - 1

Timberlake'in altıncı stüdyo albümü "Everything I Thought It Was", toplam 18 parçadan oluşuyor. Albümde öne çıkan şarkılar arasında "Selfish" ve "No Angels" bulunuyor.

Hande Erçel, Justin Timberlake konserinde

Hande Erçel, Justin Timberlake konserinde

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Sanatçının kariyeri 1995'te NSYNC grubunun en genç üyesi olarak başladı. Solo kariyerine 2002'de "Justified" albümüyle adım atan Timberlake'in, 10 Grammy ve 4 Emmy ödülünün yanı sıra Billboard, Brit ve MTV gibi müzik ödülleri bulunuyor.

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