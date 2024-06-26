K-pop grubu Seventeen üyelerine UNESCO "İyi Niyet Elçisi" ünvanı

Güney Koreli K-pop grubu Seventeen'in üyelerine Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından "İyi Niyet Elçisi" ünvanı takdim edildi.
UNESCO'nun Paris'te bulunan merkezinde düzenlenen törenle "İyi Niyet Elçisi" belgelerini Genel Müdür Audrey Azoulay'ın elinden alan grubu oluşturan 13 müzisyen, katılımcılar ve basın mensuplarının önünde heyecanlarını gizleyemedi.
Eyfel manzaralı tören alanında grup adına konuşan Joshua Hong'ın hitabı sırasında hayranlarının çığlık attığı görüldü.
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