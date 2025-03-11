K-pop şarkıcısı Wheesung 43 yaşında evinde ölü bulundu (Wheesung kimdir?)

Güney Kore'nin sevilen R&B şarkıcısı Wheesung, Pazartesi günü Seul'deki evinde ölü bulundu. 43 yaşındaki ünlü sanatçının kalp krizi geçirdiği ve cesedinin bulunmadan önce "uzun bir süre" geçtiği bildirildi. Yetkililer, olay yerinde herhangi bir cinayet şüphesi bulunmadığını belirtti.



WHEESUNG KİMDİR?



Gerçek adı Choi Whee-sung olan Wheesung, 2002 yılında çıkış yaptı ve kısa sürede kendine özgü duygusal vokaliyle ün kazandı. 2000'li yıllarda büyük popülerlik kazandı ve Güney Kore'de R&B müziğinin yaygınlaşmasında önemli bir rol oynadı.



Yıllar içinde Wheesung, K-pop yıldızlarına mentorluk ve vokal koçluğu yaparak kendini kanıtladı, hatta bazıları için şarkılar yazdı. Birçok sanatçıyla iş birliği yaptı ve Hollywood da dahil olmak üzere dünya genelindeki K-pop konserlerinde sahne aldı.



Bu hafta sonu Daegu şehrinde balad şarkıcısı KCM ile bir konser vermesi planlanıyordu.



R&B baladları, Shin Seung-hun ve Seo Tae-ji gibi usta Koreli şarkıcılardan övgü aldı.