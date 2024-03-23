"Kabare Kabare" Kosova'da Türk tiyatrosu geleneğini yaşatıyor

Mühendis, diş hekimi, öğretmen, psikolog ve yönetmen gibi çeşitli mesleklerden bir araya gelenler tarafından "Nafız Gürcüali Türk Tiyatrosu" bünyesinde kurulan topluluk, oyunlarını Prizren'deki sahnelerin tadilatta olması veya tiyatroya uygun olmaması nedeniyle şehrin tarihi Lumbardhi Sineması'nın holünde sergiliyor.



Bir dönem sinemada gösterimde olan filmlerin saklandığı odayı kulis olarak kullanan oyuncular, provalarını ısıtma ve soğutma sistemi bulunmayan sinema salonunda yapıyor.



Son olarak Polonyalı yazar Slawomir Mrozek tarafından kaleme alınan "Açık Denizde" adlı oyunu sahneye koyan yönetmen Kamer Şimşek ve oyuncular, çalışmaları, tiyatro tutkuları, karşılaştıkları zorluklar ve beklentileriyle ilgili AA muhabirine konuştu.



OYUNCULAR KENDİ SAHNELERİNİN OLMASINI İSTİYOR

Trakya Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu Şimşek, Kabare Kabare'yi şehirde alternatif bir sahne oluşturma fikriyle kurduklarını söyledi.



Bugüne kadar yaklaşık 10 oyuncunun katılımıyla 4 oyun sahnelediklerini belirten Şimşek, "Kabare Kabare, 4 yıl önce bir arkadaş topluluğunda 'Beraber tiyatro hakkında bir şeyler yapabilir miyiz, alternatif bir sahne kurabilir miyiz, tiyatroyu tiyatro sahnesinden dışarı çıkarıp farklı mekanlarda da oyunlar sergileyebilir miyiz?' fikriyle doğdu. Bu da 4 yıldır devam ediyor." diye konuştu.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu Amir Abdula, ekibin, profesyonel alanlarında çalışmalarına devam ettiğini aynı zamanda Türk tiyatrosunun yaşaması için tiyatroya emek verdiğini anlattı.



İleride çalışmalarını daha profesyonel bir alana taşımayı düşündüklerini dile getiren Abdula, "Şu an biz hep başka yerlerde, boş olan yerlerde oynuyoruz. Kendi yerimizin olmasını istiyoruz ya da prova yapabileceğimiz bir alanın olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

