Kadebostany, 2 Haziran Cuma günü yayınlanacak merakla beklenen dördüncü albümü "Play This at My Funerals" ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü müzik grubu, Şampiyonlar Lig Finali'nde DJ ile sahne almak üzere 9 Haziran gecesi Yenikapı Meydanı'nda olacak.



5 milyardan fazla küresel dinlenme, 700'den fazla şov, birçok başı single ve büyük beğeni toplayan Kadebostany'nin yeni albümü "Play This at My Funerals", Guillaume de Kadebostany'nin kendi cenazesinde çalınmasını isteyeceği bir dizi parçayı temsil eden ve 12 şarkıdan oluşan bir albüm.

Albüm birkaç yıl içinde Lozan, İstanbul, Kiev, Atina ve Paris'te kaydedildi. Albümde heyecan verici işbirlikleri yer alıyor. Yunanistan merkezli art-pop Vassilina, Fransız şarkıcı Angie Robba, Türk şarkıcı/trompetçi Barış Demirel, İtalyan yeni sansasyon Serepocaiontas veya Rumen şarkıcı Valeria Stoica gibi yetenekli vokalistler albümün konukları arasında.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Manchester City ile Inter 10 Haziran'da karşılaşacak.