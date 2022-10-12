Kadıköy Plak Günleri başlıyor

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Kadıköy Plak Günleri', 15-16 Ekim'de Kadıköy Belediye bahçesinde gerçekleştirilecek.

Kadıköy Plak Günleri başlıyor

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Kadıköy Plak Günleri, unutulmaz eserlerden "Gamzedeyim Deva Bulmam" parçasının bestecisi Kemani Tatyos Efendi'nin anısına yapılacak.

İstanbul’un birçok noktasındaki plak dükkanlarının stant açacağı etkinlik, plak koleksiyonerleri ve müdavimleri bir araya getirecek.

Müzik şöleniyle başlayacak etkinliğin ilk gününde, Tatyos Efendi'nin anısına, araştırmacı İncila Bertuğ ve koleksiyoner İbrahim Can Çavşak, "Asırlık Bestelerin Üstadı Kemani Tatyos Efendi" başlıklı bir söyleşi yapacak.

Söyleşi, imza günü ve dj performanslarının da yapılacağı etkinliğin ikinci gününde ise Gaye Su Akyol, "Sayfiye Havası" başlıklı bir konser verecek.

PROGRAM

Kadıköy Plak Günleri başlıyor - 1

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