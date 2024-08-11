Kadim kentin siluetiyle bütünleşen Çifte Minareli Medrese turistlerin ilgi odağı

El yazması, hat levha, şamdan, halı, kilim, saat, cami sancağı, imaret kazanı, buhurdan (içinde tütsü için kullanılan maddeler yakılan kap), şamdan ve ahşap eserler gibi restorasyonu ve konservasyonu yapılarak hazır hale getirilen tarihi eserler, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışma sonucu Erzurum Çifte Minareli Vakıf Müzesi'nde sergileniyor. Kadim kentin siluetiyle bütünleşen Çifte Minareli Medrese, dengeli mimarisi ve iri motifli süslemeleriyle yerli ve yabancı misafirlerin dikkatini çekiyor. Restorasyon çalışmalarının ardından medreseye, her yıl ziyaretçi sayısı giderek artıyor.

Türkiye'nin 7 vakıf müzesinden biri olan, Erzurum'un simgelerinden Selçuklu eseri Çifte Minareli Medrese'de sergilenen 113 eser, yerli ve yabancı misafirlerin dikkatini çekiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2011-2016'da yapılan restorasyon sonrasında 2019'da Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun kararı ile teşhir ve tanzimi yapılan medrese, "müze" statüsüne alındı.

Birçok kültürel etkinliğin de gerçekleştirildiği Çifte Minareli Medrese ve müzesi, 17-25 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Kültür Yolu Festivali'nin programında yer alacak.



ZİYARETÇİ SAYISI HER GEÇEN YIL ARTIYOR



Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, AA muhabirine, Çifte Minareli Medrese'nin yapısı itibarıyla hem Erzurum'un göz bebeği hem de Türkiye'nin sayılı eserlerinden birisi olduğunu söyledi.



Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki medresenin önemini vurgulayan Uslu, "Burası, Türkiye'de 7 vakıf müzesinden birisi olma özelliğini de taşıyor. Medresemiz, 2022'de yıllık 331 bin, 2023'te ise 517 bin ziyaretçiyi ağırladı. Ağustos ayı başı itibarıyla da şu ana kadar 357 bin ziyaretçi ağırladık. Ciddi rakamlar. Her geçen yıl ziyaretçi sayısının ikiye katlanması, bize hem kültürel manadaki gelişimimizi gösteriyor hem de eserimizi tanıtabildiğimizi gösteriyor. Bundan dolayı çok memnunuz." ifadelerini kullandı.



TARİHİ MEKANDA 113 VAKIF ESERİ SERGİLENİYOR

Medresede envanterdeki bin 313 eserden 113'ünün sergilendiğini anlatan Uslu, "Bunlar vakıf eserlerinden toplanan halı, kilim, saat, şamdan, sancak gibi konservasyonu (korunma) yapılmış, özel havasız ortamda muhafaza edilen eserler." dedi.



Tarihi mekanda birçok önemli kültürel organizasyona da ev sahipliği yapıldığını dile getiren Uslu, şunları kaydetti:



"Yakın zamanda ilimizde düzenlenecek Kültür Yolu Festivali'nde burada, her gün bir programa ev sahipliği yapılacak, bunun da kültürel manada şehrimize katkısı olacak. Bu ayın sonunda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilecek olan sünnet şöleni de yine medresede olacak."