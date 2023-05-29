Kadın karakterler başrolde: Hızlı ve Öfkeli'den yeni spin-off filmi

Yediden yetmişe geniş bir izleyici kitlesine sahip olan "Hızlı ve Öfkeli" serisi, kısa süre önce 10. filmiyle izleyici karşısına çıktı.
VIN DIESEL AÇIKLADI
Geçtiğimiz hafta Charlize Theron Afrika Sosyal Yardım Projesi (CTAOP) etkinliğinde konuşan Vin Diesel, serinin kadınlarını merkeze alan bir spin-off filminin üzerinde çalışıldığını söyledi.
Diesel, 2017'de kadın başrollü bir spin-off geliştirmeye başladığını, ancak serinin finaline kadar herhangi bir yan film olmayacağını belirtti.
Helen Mirren ve Brie Larsen'in yer aldığı son bölümdeki kısa karakterlerin ve yeni yıldızların izleyiciler için çekici karakterler olduğunu belirten ünlü isim, "Onları daha fazla görmemiz gerek" dedi.
RESMİ BİR DUYURU YOK
Universal duyuruyu teyit etmese de stüdyonun başkanı Donna Langley geçen yıl Business Insider'a verdiği demeçte kadınlara odaklanan bir Hızlı ve Öfkeli görmek istediğini söylemişti.
Serinin uzun süredir yıldızı olan ve filmlerde kadın temsilinin eksikliğini defalarca dile getiren Michelle Rodriguez ise spin-off filmlerde yer alacağından emin olmadığını, bayrağı devrederek yeni neslin geleceği tanımlamasına izin vereceğini söyledi.