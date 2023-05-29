Kadın karakterler başrolde: Hızlı ve Öfkeli'den yeni spin-off filmi

Yediden yetmişe geniş bir izleyici kitlesine sahip olan "Hızlı ve Öfkeli" serisi, kısa süre önce 10. filmiyle izleyici karşısına çıktı.



VIN DIESEL AÇIKLADI

Geçtiğimiz hafta Charlize Theron Afrika Sosyal Yardım Projesi (CTAOP) etkinliğinde konuşan Vin Diesel, serinin kadınlarını merkeze alan bir spin-off filminin üzerinde çalışıldığını söyledi.



Diesel, 2017'de kadın başrollü bir spin-off geliştirmeye başladığını, ancak serinin finaline kadar herhangi bir yan film olmayacağını belirtti.