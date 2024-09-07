Kadın ressam Kapadokya'daki otelleri sanatsal dokunuşuyla güzelleştiriyor

Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin barındığı Kapadokya 'ya gelen yerli ve yabancı turistlere konaklama hizmeti sunulan otellerin sanatsal anlamda da zengin görsele kavuşması için kolları sıvayan Abalı, fırça ve boya kullanarak taş duvarları kadın figürleriyle güzelleştiriyor. İlkokul yıllarından beri resme olan tutkusundan vazgeçmeyen, lise, üniversite ve yüksek lisansını da bu alanda tamamlayan Abalı, resimde edindiği tecrübeleri ve yeteneğini bölgedeki tesislerin iç ve dış duvarlarına aktarıyor. Abalı, AA muhabirine, Kapadokya'nın sanatsal anlamda da ön plana çıkabilmesi için çalışmalarını atölyesindeki tuvallerin yanı sıra dış mekanlara da yansıttığını belirtti. Yaptığı resimlerin kişisel ve karma sergilerde yer bulduğunu, atölyesinde tuval ve taş kalıplar üzerine resim çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Abalı, Anadolu'nun kültürel zenginliğini gösterebilmek amacıyla fırça ve boyalarını duvarlarda da kullanmaya başladığını söyledi.

"ESTETİK ALGININ HER YERE GİRMESİ GEREKİYOR"



Bölgedeki bazı tesislerin dış duvarlarına çizdiği resimlerin turistlerce beğenildiğine şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Abacı, şöyle konuştu:



"Resim tekniklerini batıdan alıyoruz ama buradaki yorumla ortaya çıkan çalışmayı turistler çok beğeniyor. Çalıştığımız yerleri birçok turist müze sanıp girebiliyor. Osmanlı'dan kalan çiçek bezemeleri ve betimlemeler yapıyorum. Turistler bölgede çok fazla karşılaşmadığı için merakla alanı görmek ve fotoğraflamak istiyor. Estetik algının her yere girmesi gerekiyor. Bölgede buna ihtiyaç var, mekan sahipleri talepte bulunuyor. Genellikle akrilik ve profesyonel sanatsal ürünler kullanıyorum. İşlemim bittikten sonra uzun seneler zarar görmeden kalabiliyor."



Abalı, resim dalındaki teknik eğitimin uygulama sahalarında yeterli olmadığını, deneyimleri sayesinde verimli eserleri ortaya çıkarabildiğini ifade etti.



İç ve dış duvarın ebadına göre farklı boyutlarda çalışma yaptığını, bazı resimlerin günlerce emeğin ardından tamamlandığını kaydeden Abalı, "Resimlerin benzeri yok, duvar üzerinde çalışırken anlık kararlarla ortaya çıkıyor. Çizdiğim kadınları belli bir bölgeye atfetmek çok zor. Etnik bir kökene bağlı değiller, tamamen benim hayal gücüm." diye konuştu.



Abalı, benzer çalışmaların, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Kapadokya'nın mimari detayları ve görünümleriyle de ilgi çeken bir turizm merkezi olmasının sağlanabileceğine inandığını da sözlerine ekledi.