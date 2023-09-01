Kafkas halk kahramanları Ankara'da açılacak sergiyle tanıtılacak

MEMLEKETİNİN KAHRAMANLARINI SANATIYLA DÜNYAYA TANITIYOR



Sergileri farklı kültürlerden insanların ziyaret etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden, Osman Hamdi Bey Sergi Salonu'ndaki hazırlıklarını sürdüren Yahihanov, bu kahramanları Türkiye'deki insanlara tanıtmayı, kalplerine dokunmayı amaçladığını söyledi.

Memleketinden çıkan kahramanları sanat diliyle anlatmak istediğini belirten Yahihanov, "Her insan bu dünyada o kahramanlar gibi bir iz bırakmalıdır. Ben de onların hayatını anlatarak kendi sanatımla iz bırakmayı hedefledim" ifadelerini kullandı.



Yahihanov, sergiyi açmasında destek sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.