Kafkas Kartalı filminin çekildiği Katerina Köşkü turizme kazandırılıyor

Mimari özellikleriyle dikkat çeken ve bölgenin önemli bir kültürel mirası olan köşk için çeşitli projeler gündeme geliyor. Her geçen gün biraz daha yıpranan tarihi köşkün restore edilmesi bekleniyor.

"ÇARLIK DÖNEMİNE AİT TÜRK FİLMLERİNE DE EV SAHİPLİĞİ YAPTI"

Katerina Köşkü Çarlık dönemine ait Türk filmlerine de ev sahipliği yaptı. 1968 yılında çekimleri yapılan Fikret Hakan ile Fatma Girik'in oynadığı, yönetmen koltuğunda Yılmaz Atadeniz ve Melih Gülgen'ın oturduğu ve 1973 yılında vizyona giren Kafkas Kartalı filmi de Katerina Köşkü'nde çekilmişti.

Katerina Köşkü, Kars turizmine kazandırılmayı bekliyor.

Öte yandan halk arasında Katerina'nın köşkü olarak bilinse de II. Çar Nikola döneminde inşa edilen bu köşk; Çar'ın hasta oğlu Aleksi için bir rehabiltasyon merkezi ve aynı zamanda da ailenin kullandığı av köşkü olarak yapıldı.