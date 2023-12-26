Kağıdım yerli, sanatım milli sergisi açıldı

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Yusuf Parlak’ın “Kağıdım Yerli, Sanatım Milli Geleneksel Türk Ebrû Sanatı Sergisi”, Düzce'de Cumhuriyet Konferans Salonu Fuaye alanında açıldı.

Geleneksel yöntemlerle hazırlanan el yapımı kağıtların ebrû ve hat sanatıyla birleştiği yaklaşık 30’a yakın eser oldukça ilgi gördü. Tarımsal atıklardan elde edilen kağıtların da kullanıldığı sergide, Özgür Çetintaş’ın hat eserlerini, ebrû pervazlarıyla süsleyen Doç. Yusuf Parlak’ın, 24 karat gerçek altın kullanarak cetvellerini çektiği eserler beğeniyle takip edildi.



Kullanılan kağıtlarda asit gibi madde bulunmadığından dolayı üzerinden yüzyıllar geçse de eserlerin deformeye uğramadığını belirten Doç. Yusuf Parlak, yapıştırıcı olarak geleneksel muhallebi kullanıldığı için uzun yıllar sonra restore gerektiğinde, buhar yardımıyla yapıştırıldığı yerden sökülerek restorasyona imkan sağlandığını sözlerine ekledi.



Kültür Bakanlığı sanatçısı olan Doç. Yusuf Parlak, ebrû sanatı ve el yapımı kağıtlar alanında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcı Listesi’nde yer alıyor.

“Kağıdım Yerli, Sanatım Milli” Geleneksel Türk Ebrû Sanatı Sergisi”, 29 Aralık 2023 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.