Kahramanmaraş depremlerinde 2 bine yakın tarihi eser zarar gördü

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nun (UNESCO) 16 Kasım'daki 78. kuruluş yıldönümü vesilesiyle birçok ülke, kültürel ve doğal mirasın gelecek nesillere aktarılmasına dair yürüttüğü çalışmaları gündeme taşıdı. Online PR Servisi B2Press de 16 Kasım 1945'te 20 ülkenin kuruluş sözleşmesini imzalamasıyla faaliyetlerine başlayan UNESCO'nun 78. yaşından hareketle, bu ülkelerden biri olan Türkiye'nin tarihi ve doğal mirasına ışık tuttu.



UNESCO'NUN LİSTESİNDE TÜRKİYE'DEN 82 VARLIK VAR



Gerçekleştirilen araştırmaya göre, geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Mirası Komitesi'nin genişletilmiş 45. oturumuyla UNESCO'ya ait Dünya Mirası Listesi'nde bin 199 varlık yer alıyor. Bunun yüzde 6,83'üne sahip Türkiye'nin ise 2023 itibarıyla listeye kayıtlı 75 kültürel, 4 karma ve 3 doğal olmak üzere toplam 82 mirası bulunuyor.

Bu varlıkları korumak için, birçok dernek, vakıf ve şirket çalışmalar yapıyor. Öyle ki UNESCO'ya bağlı 48 koruma durumu raporu olan Türkiye'nin, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından son dönemde, bu bölgelerdeki kültürel mirasları korumaya odaklandığı görülüyor.