Kahramanmaraş’ta 1500 yıllık mozaik taban bulundu

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, mozaiğin 1500 yıl öncesine ait olduğunun değerlendirildiğini belirterek, şunları söyledi:



“Yapılan araştırmalar sonucunda bulunan eserin kilise mozaiği olduğu düşünülmektedir. Afşin Belediyesi sponsorluğunda yürütülen kazı çalışması sayesinde, tarihin izleri yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkarılmıştır. Efsus Turan Mozaik Kazısı, sadece geçmişimize bir pencere açmakla kalmıyor, aynı zamanda tarihimizi daha derinlemesine anlama fırsatı sunuyor. Topraklarımızda keşfedilmeyi bekleyen tarihe gereken özeni göstermek boynumuzun borcu biliyorum.”



Güven, bulunan eserin sadece Afşin’in değil tüm Türkiye’nin tarihine ışık tutacak bir hazine niteliği taşıdığını sözlerine ekledi.