Kahramanmaraş’ta 1500 yıllık mozaik taban bulundu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Elbistan Şehir Müzesi Müdürlüğü koordinesinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında 1500 yıllık olduğu değerlendirilen kilise mozaiği bulundu.
Efsus Turan Mahallesi’nde bulunan tarihi kalıntıların bulunduğu alanda yapılan kazılarda, üç metrekarelik taban mozaiği gün yüzüne çıkarıldı.
Mozaiğin ana sahnesinde tavus kuşu, ceylan motifi ve bitkisel bezemeler yer alıyor. Kenar bordüründe içte saç örgüsü, dalga motifi ve en dışta ise çiçek ve baklava deseni yer alıyor.
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, mozaiğin 1500 yıl öncesine ait olduğunun değerlendirildiğini belirterek, şunları söyledi:
“Yapılan araştırmalar sonucunda bulunan eserin kilise mozaiği olduğu düşünülmektedir. Afşin Belediyesi sponsorluğunda yürütülen kazı çalışması sayesinde, tarihin izleri yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkarılmıştır. Efsus Turan Mozaik Kazısı, sadece geçmişimize bir pencere açmakla kalmıyor, aynı zamanda tarihimizi daha derinlemesine anlama fırsatı sunuyor. Topraklarımızda keşfedilmeyi bekleyen tarihe gereken özeni göstermek boynumuzun borcu biliyorum.”
Güven, bulunan eserin sadece Afşin’in değil tüm Türkiye’nin tarihine ışık tutacak bir hazine niteliği taşıdığını sözlerine ekledi.
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