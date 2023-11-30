Kahramanmaraş'ta 4. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri düzenlenecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, "Yedi Güzel Adam" olarak bilinen Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ile Ali Kutlay'ın yollarının kesiştiği kentin edebiyattaki başarısını uluslararası alanda duyurabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda 2-10 Aralık tarihleri arasında "Edebiyat İyileştirir" mottosuyla "Kahramanmaraş 4. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri" düzenlenecek. Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden yazar ve şairin katılması beklenen program kapsamında kentin edebiyat ile kültürel hafızasının ve bu alanda yetiştirdiği önemli isimlerinin dünyaya duyurulması amaçlanıyor.



Çeşitli etkinlik ve aktivitelerin düzenleneceği organizasyon, 2 Aralık Cumartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenecek açılış programıyla edebiyat severlerle buluşacak.

