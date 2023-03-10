Kahramanmaraş'ta depremde hasar görmeyen tarihi Çukur Hamamı hizmete devam ediyor

"BU BİNALAR ECDADIMIZDAN BİZE MİRAS"



Daha önce Marmara Depremi'ni yaşayan Bulut, 6 Şubat'ta evde bulunduğunu anlatarak "O sabah hamamda yıkıntı, çöküntü olup olmadığını kontrol etmek için buraya geldim. Kapıları açtım, duvarların sıvalarında en ufak çatlak veya çizik dahi yoktu. Hatta akşam bıraktığımız demliğin tüpün üzerinden düşmediğini gördüm" dedi.



Depremlerden etkilenmeyen hamamın sağlam şekilde ayakta kaldığını işaret eden Bulut şunları kaydetti:



"Enkazda çalışan insanlar, kolluk kuvvetleri, mezarlıkta çalışanlar, sağlıkçılar var ve sürekli 'Hamam açık mı?' diye arıyorlardı. Burası doğal gazlı ve bölgede gaz kesikti. Hamamı açmak istedik ama ana boruda arıza olduğu için gazı veremediler. Gazımız yeni açıldı ve hamamı ısıtıyoruz. Önceliğimiz çalışanlar, polislerimiz ve askerlerimiz. Banyolarını yapıyorlar. Hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu tür binalar ecdadımızdan bize miras. Zamanında hakkını vermişler ve binamız hâlâ sağlam."

ÇUKUR HAMAMI

Kitabesi bulunmayan Çukur Hamamı'nın 15'inci yüzyılın sonlarında Dulkadiroğulları Beyliği döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. Dört eyvanlı ve köşe hücreli olarak inşa edilen hamam sıcaklık bölümü, ortada kubbeli merkezi mekan ve bunun etrafında yerleştirilen eyvanlar ile köşe halvetlerinden oluşuyor.