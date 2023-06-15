Kahramanmaraş'ta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mızrak uçları ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mızrak uçları ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mızrak uçları ele geçirildi

Erçene Mahallesi’nde iki şüphelinin elinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.

Belirlenen adrese Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 57 mızrak ucu, bir tabanca ile 17 mermi bulundu.

Gözaltına alınan iki şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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