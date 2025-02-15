Kahtalı Mıçe kimdir, öldü mü? Kahtalı Mıçe'nin hayat hikayesi
Türk Halk Müziği sanatçısı, Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti. "Kahtalı Mıçe" olarak bilinen Mustafa Kahtalı'ya geçen şubat ayında ince bağırsak kanseri teşhisi konulmuştu. Henüz 17 yaşındayken türkü söylemeye başlayan, 1986 yılında 'Gurbet Kuşu' albümüyle şöhreti yakalayan, 57 yıllık sanat yaşamına 19 albüm sığdıran Kahtalı'nın cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek. Peki, Kahtalı Mıçe kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Kahtalı Mıçe'nin hayat hikayesiyle ilgili bilgileri derledik.
Kahtalı Mıçe, gerçek adıyla Mustafa Aslan, 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğmuş olan Türk halk müziği sanatçısıdır. Adını, doğduğu yer olan Kahta'dan almıştır. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok popüler olan Kahtalı Mıçe, yöresel şarkıları ve mizahi tarzıyla tanınır. Kahtalı Mıçe, müziğe küçük yaşlarda başlamış ve memleketinin folklorik ezgilerini seslendirmeye önem vermiştir. Adıyaman'ın yerel müzik geleneğinden beslenen sanatçı, kendi şiveleri ve yöresel anlatım tarzıyla dikkat çekmiştir.
Kahtalı'nın 1975 yılında evlendiği Hülya hanımdan 2 kız, 2 erkek 4 çocuğu var. 'Aslan' olan soyadını 5 yıl önce mahkeme kararıyla "Kahtalı" olarak değiştirdi.
57 yıllık sanat yaşamına 19 albüm sığdıran Mustafa Kahtalı, son röportajını 6 ay önce belgesel film yönetmeni Serkan Koç'a verdi. Hayatının dönüm noktalarını ve anılarını anlatan Kahtalı, "Bir sanatçı olarak toplumda yer yapmışsan, toplum seni bağrına basmışsa, onun kıymetini bileceksin. Tepeye gelmek kolay, önemli olan orada durmak." demişti.
Sanatçının ablümleri ve yaptığı yıllar şöyle:
"Kara Gözlüm (1985), Gurbet Kuşu (1986), Dilek Dağı (1987), Dünden Bugüne Gazellerimiz (1988), Acı Günlerim (1989), Tanımaz Olaydım-Son Günlerde (1991), Böyle Olur mu-Nerdesin (1993), Şu Gurbetin Garibiyim (1995), Dön Babom-Çıkalım Nemrut Dağına (1996), Adaklar Ettim-Zelğo Can (1997), Damımıza Kar Yağdı (1999), Usta ile Çırak (2002), Tık Dedi (2003), Ben Adamı Gözlerinden Tanırım (Şiirler) (2003), Düğünümüz Şen Ola-Mıçe Babo (2006), Siz Gidin Biz Geloğ-Komşu Naile (2009), Bir Peru Gördüm-Edi Bese (2013), Yıllar Sensiz Geçiyor (2016), Tencere Dibin Kara (2023)".
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