Kahtalı Mıçe kimdir, öldü mü? Kahtalı Mıçe'nin hayat hikayesi

Kahtalı Mıçe, gerçek adıyla Mustafa Aslan, 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğmuş olan Türk halk müziği sanatçısıdır. Adını, doğduğu yer olan Kahta'dan almıştır. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok popüler olan Kahtalı Mıçe, yöresel şarkıları ve mizahi tarzıyla tanınır. Kahtalı Mıçe, müziğe küçük yaşlarda başlamış ve memleketinin folklorik ezgilerini seslendirmeye önem vermiştir. Adıyaman'ın yerel müzik geleneğinden beslenen sanatçı, kendi şiveleri ve yöresel anlatım tarzıyla dikkat çekmiştir.



Kahtalı'nın 1975 yılında evlendiği Hülya hanımdan 2 kız, 2 erkek 4 çocuğu var. 'Aslan' olan soyadını 5 yıl önce mahkeme kararıyla "Kahtalı" olarak değiştirdi.



57 yıllık sanat yaşamına 19 albüm sığdıran Mustafa Kahtalı, son röportajını 6 ay önce belgesel film yönetmeni Serkan Koç'a verdi. Hayatının dönüm noktalarını ve anılarını anlatan Kahtalı, "Bir sanatçı olarak toplumda yer yapmışsan, toplum seni bağrına basmışsa, onun kıymetini bileceksin. Tepeye gelmek kolay, önemli olan orada durmak." demişti.