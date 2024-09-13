Kahve festivalleri bu yıl 4 ayrı şehirde gerçekleştirilecek

Kahveseverleri kültürel ve eğlenceli etkinliklerle buluşturan kahve festivalleri, bu yıl 4 şehirde gerçekleştirilecek.

Kahve festivalleri bu yıl 4 ayrı şehirde gerçekleştirilecek

20-22 Eylül'de Ankara'da, 3-6 Ekim'de İstanbul'da, 22-24 Kasım'da Antalya'da yapılacak. İzmir'deki festivalin tarihi ise daha sonra netleşecek.

"Ankara Coffee Festival", 8. kez Bilkent Center'da misafirlerini ağırlayacak. Dolu bir programın olduğu festivalde katılımcılar, müzik eşliğinde lezzetli ve nitelikli kahveleri deneyimlerken, el yapımı lezzetleri de tadabilecek. Alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak katılacağı etkinlikte, birbirinden farklı konularda pek çok atölye düzenlenecek. Ankara'daki festival kapsamında, Türk Telekom Prime sahnesinde, Bedük, Madrigal, Deniz Tekin, Selin Geçit, Melis Karaduman, Emir Yargın, Seda Savaş, Pandami Music, Eda Toprak ve Sıla Argun konser verecek.

İstanbul'daki festival ise 10. yılında Ataköy Marina'da kahveseverleri ağırlayacak. Festivalde Gripin, Buray, Ceza, Levent Yüksel, Melis Karaduman ve Emir Yargın sahne alacak

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