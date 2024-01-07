Kalben ve Grogi’den “Hep Sonradan” düeti

Şarkıcı ve söz yazarı Kalben, rap şarkıcısı yakın dostu Grogi ile yazdığı "Hep Sonradan" şarkısına bir de klip çekti. 11 Ocak’ta tüm dijital platformlarda yayınlanacak olan “Hep Sonradan”ın yönetmen koltuğunda Selçuk Danyıldız ve Selçuk Uzanır oturuyor.



İkili klip lansmanını dün İstanbul Şişli'de gerçekleştirdi. Geceye özel tasarlanan etkinlik alanı katılımcılara özel eğlenceler içerirken Kalben ve Grogi, mekana lansmandan habersiz gelenlere de sürpriz yapmış oldu.

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