Kaleida İstanbul'da konser verecek

İngiltere ve Almanya'dan Christina Wood ve Cicely Goulder'den oluşan dream-pop ikilisi, 11 Şubat 2025'te IF Performance Hall Beşiktaş'ta konser verecek. Grup 2014'te yayınladığı "Think" adlı single ile John Wick filminde yer alarak dünya çapında ün kazandı. Ardından çıkardıkları şarkılar ve albümlerle popülerlikleri arttı.



Kaleida'nın "99 Luftballons" adlı ünlü 1980'ler hitinin coverı da büyük ilgi gördü. Şarkı, Charlize Theron'un başrolünde olduğu "Atomic Blonde" filminde yer aldı.