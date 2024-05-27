Kamerun'da Türk Mutfağı Haftası düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, başkent Yaounde'de organize edilen etkinliğe katılan üst düzey siyasiler, yabancı diplomatlar, Kamerunlu ve Türk misafirlere Ege Bölgesi'ne has yemekler tanıtıldı.
Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı, Ege Bölgesi'ne ait farklı lezzetleri tek tek misafirlerine görüntüler eşliğinde tanıttı.
Tanıtımın akabinde, konuklara Ege Bölgesi lezzetleri arasında yer alan mücver, pırasalı börek, su böreği, zeytinyağlı yaprak sarması, zeytinyağlı lahana sarması, zeytinyağlı biber dolması, güveçte karides, kadayıf, incir uyutma, ev yapımı limonata, Türk lokumu ve Türk çayından oluşan Ege menüsü ikram edildi.
Türk Hava Yollarının sponsorluğunda gerçekleştirilen bilet çekilişinin ardından etkinlik sona erdi.
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