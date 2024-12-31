Kamuran Akkor'dan ablası Gönül Akkor'a veda

"Müziğimizin gelmiş geçmiş en büyük sesi, saygıdeğer büyüğüm canım ablam Gönül Akkor’u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Sevgiyle, saygıyla, her zaman gönlümüzde yaşayacaksın Gönüllerin Sultanı. Mekanın Cennet olsun öncüm ablam."

Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor 82 yaşında hayatını kaybetti. Şarkıcı Kamuran Akkor, ablasına sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla veda etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:



"Türk sanat müziğinin eşsiz yorumcusu, gönüllerde taht kurmuş değerli sanatçımız Gönül Akkor'un vefatını üzüntüyle öğrendik. Bir büyük çınarı daha yitirmiş olmanın derin hüznünü yaşıyoruz. Kendisi, sesi ve zarafetiyle müziğimize unutulmaz izler bırakmıştır. Sanat camiamızın ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun."

GÖNÜL AKKOR KİMDİR?



İstanbul'da 4 Şubat 1942'de dünyaya gelen Gönül Akkor, Ankara Radyosu'nda stajyer olarak başladığı müzik yolculuğunda kısa sürede hem sanat müziği alanında hem de popüler müzik dünyasında geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.



Çıkardığı plaklarla büyük ilgi gören Akkor, Türk Sanat Müziği'nde kazandığı şöhretin yanında pop müzik alanında da çalışmalar yaptı.