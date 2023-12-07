Kamuran’ın Melekleri oyunu izleyici ile buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, birbirinden güzel oyunları tiyatroseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Şehir Tiyatroları, Cenk Behram Su’nun yazdığı, Murat Uysal’ın yönettiği “Kamuran’ın Melekleri” oyunuyla perde dedi. Kamuran’ın, annesiyle yaşadığı olaylar silsilesinden oluşan oyun, izleyicileri kahkahaya boğdu.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘‘Tiyatroseverleri birbirinden güzel oyunlarla buluşturuyoruz. Oyunlarımıza tüm Aydınlıları davet ediyorum’’ dedi.
Oyun, Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda sahnelendi. Kamuran’ın, annesinden ayrı ev kiralamasıyla başlayan oyun Aydınlılara unutulmaz bir gece yaşattı.
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