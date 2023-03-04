Kandinski'nin Naziler tarafından çalınan tablosu açık artırmada satıldı

Teorileri ve uygulamalarıyla 20. yüzyılda etkin rol oynayan ressam Vasili Kandinski'nin (Wassily Kandinsky) tablosu, ünlü müzayede evi Sotheby's'de 37,2 milyon sterline satıldı."Murnau mit Kirche II" adlı tablonun asıl sahiplerinin toplama kampı Auschwitz kamplarında Naziler tarafından öldürüldüğü biliniyor.

Gelecek nesiller için soyut sanat formunu tanımladığı belirtilen tablo, Kandinski, sevgilisi Gabriele Münter ve arkadaşlarıyla Murnau'da yaşarken resmedildi. Tablo, bisikletle çıkılan bir yolculuğu konu alıyor. Kandinsky'nin "Rigide et Courbé" adlı eseri 2016 yılında Christie's müzayede evinde 23,3 milyon dolara satılmıştı.