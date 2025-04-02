Kansere yakalanıp sesini kaybetmişti: Bebek yüzlü aktör Val Kilmer hayatını kaybetti

Hollywood efsanesi Val Kilmer hayatını kaybetti.

Top Gun filminde canlandırdığı Iceman karakteriyle ünlenen Kilmer 65 yaşındaydı.

Ölüm haberini kızı, The New York Times'a yaptığı açıklamayla duyurdu.

Kızı, ünlü aktör Kilmer'ın ölüm nedenini zatürre olarak açıkladı. Amerikalı aktöre, 2015 yılında da gırtlak kanseri teşhisi konulmuştu. 2021'de hayatını konu alan belgeselde solunum tüpüne ihtiyaç duyduğu görülmüştü.

Kilmer, Oliver Stone'un The Doors filminde Jim Morrison'a; 1995 yılında da Batman karakterine hayat vermişti.

Bebek yüzlü sarışın aktör, 80'ler ve 90'larda çok sayıda filmde başrol oynayarak inişli çıkışlı bir ün kazandı.



2022'de "Top Gun: Maverick" filminde kısa bir süreliğine ekranlara geri döndü ancak kanserinden dolayı artık konuşamıyordu.