Kanto filmi Saraybosna Film Festivali'nde ödül aldı

Yönetmen Ensar Altay'ın, bir gece ansızın kaybolan fakat kaybolduğunu kimsenin fark etmediği yaşlı bir kadının hikayesini anlattığı Kanto filmi, festival kapsamında "Cinelink Impact Ödülü"ne layık görüldü. Kurgu aşamasında olan "Kanto" filmi, SFF'nin "Cinelink Work in Progress" (Cinelink Devam eden Çalışmalar) kısmında gösterildi.



FESTİVAL BU AKŞAM SONA ERİYOR



11 Ağustos'ta başlayan SFF, bu akşam düzenlenecek kapanış ve ödül töreninin ardından sona erecek. SFF'de uzun metrajlı film, kısa film, belgesel film ve öğrenci filmleri kategorilerinde 49 film, "Saraybosna'nın Kalbi" ödülünü alabilmek için yarışıyor. Bu arada, TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan "Mevlana Celaleddin-i Rumi" dizisinin dünya prömiyeri de SFF'de gerçekleştirilirken, Rumi dizisinin başrol oyuncuları Bülent İnal ve Kaan Yıldırım, büyük beğeni topladı.



70 ÜLKEDEN 230'DAN FAZLA FİLM



Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşın olumsuzluklarını gidermek, kültür ve sanatın merkezi olma hedefiyle organize edilmeye başlanan festival kapsamında 70 ülkeden 230'dan fazla film de sinemaseverlerle buluştu. SFF'ye bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar dünyaca ünlü çok sayıda isim katıldı.