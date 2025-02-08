Kanye West: Eşim Bianca Censori üzerinde hakimiyetim var

"Karım üzerinde hakimiyetim var" diyen 47 yaşındaki "O bir milyarderle birlikte. Neden sizin gibi meteliksizleri dinlesin ki? İnsanlar kırmızı halı görünümünün onun kararı olduğunu söylüyor. Evet, istemediği hiçbir şeyi ona yaptırmıyorum" ifadelerini kullandı.

West sözlerine "Ama benim onayım olmadan kesinlikle bunu yapamazdı! Yaşayan hiç kimseye saygım veya empatim yok çünkü yaşayan hiç kimse benimle uğraşamaz, ama bazı insanları seviyorum ve onlara iyilik yapıyorum" diye devam etti.

WEST'E OTİZM TEŞHİSİ KONULDU



Öte yandan, ünlü rapçi geçtiğimiz günlerde kendisine otizm teşhisi konulduğunu açıkladı. 47 yaşındaki rapçiye 2016'da bipolar bozukluk teşhisi konulmuştu. Ancak, rapçi yakın zamanda eşi Bianca Censori'nin yardımıyla kendisine bir başka bir teşhis daha konulduğunu açıkladı.



The Download adlı podcast'e konuşan Kanye West, eşi Bianca'nın kendisini, Justin Bieber'ın da görüştüğünü iddia ettiği, bir doktora randevu almaya teşvik ettiğini açıkladı. "Eşim beni o doktora götürdü ve doktor bana 'Kişiliğinizde bipolar gibi hissettirmeyen bir şey var. Daha önce bipolar gördüm' dedi" ifadelerini kullanan West, geçmişteki davranışlarını yeniden gözlemlediğini söyledi.



"KONTROLÜ KAYBETTİM"



İnsanların kendisine yardım etmeye çalıştığını ancak söylenenlerin "tam tersini yapmak" isteğini belirten yıldız, böyle durumlarda "kontrolü kaybettiğini" söyledi. Rapçi şu anda ilaç kullanmadığını ve yaratıcılığının etkilenmesini istemediğini ifade etti:



"Açıkçası, dünyaya getirdiğim şey yaratıcılık. Yaratıcılığınızı koruduğunuz sürece, bu yükselişe değer."



MUSK'A ATTIĞI MESAJLARDA BAHSETMİŞTİ



Kanye West'in Twitter'ın (X) CEO'su Elon Musk'a attığı mesajlar 2023 yılında ortaya çıkmıştı. West attığı mesajlarda "Ne zaman konuşacağız? Bana bir şey borçlu değilsin. Benimle bir daha konuşmak zorunda değilsin. Ama eğer konuşursak ilişkimizin doğası değişecek. Ben bipolar değilim. 2002'de yaşadığım bir araba kazası nedeniyle otizm belirtileri gösteriyorum" demişti.

