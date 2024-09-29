Kanye West yeni albümünü duyurdu: Bully

"Runaway", "Stronger", "Famous" ve "Love Lockdown" gibi birçok hit parçaya imza atan Kanye West yeni albümünü duyurdu.

Bu yılın başlarında Ty Dolla Sign ile birlikte iki "Vultures" albümü çıkaran Kanye West, "Bully" adlı yeni albümünü duyurdu.

Rapçi, albümünden ilk şarkısı "Beauty and the Beast"i Çin'in Haikou kentindeki konserinde seslendirdi. Gösteriden birkaç saat sonra West, Instagram sayfasında gösteriden bir fotoğraf paylaşarak altına "Bully" notunu düştü.

