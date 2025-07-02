Kanye West'in Avustralya vizesi iptal edildi

WEST, ANTİSEMİTİK YORUMLARI NEDENİYLE SIK SIK ELEŞTİRİLİYOR

Ekim 2022'de yasal olarak adını "Ye" olarak değiştiren West, sosyal medyadaki antisemitik açıklamaları ve paylaşımları nedeniyle X ve Instagram'ın hesabını askıya almasından kısa süre sonra "sağcı" sosyal medya şirketi Parler'ı satın alma kararı vermişti.



Aşırı sağcı komplo teorisyeni Alex Jones ile yaptığı röportajda da West, Hitler'i övmek de dahil antisemitik yorumları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.



West, röportajda, "Nazilerin yanında 'kötü' kelimesinin kullanılmasından hoşlanmıyorum. Yahudileri seviyorum ama Nazileri de seviyorum." demişti.