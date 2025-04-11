Kaplan ve Ejderha filmi dizi oluyor

Ang Lee imzalı Crouching Tiger, Hidden Dragon (Kaplan ve Ejderha) filmi dizi oluyor. Film, 4 Oscar ödülü kazanmıştı.

Kaplan ve Ejderha filmi dizi oluyor

Chow Yun-Fat, Michelle Yeoh ve Ziyi Zhang gibi isimlerin rol aldığı 2000 tarihli Crouching Tiger, Hidden Dragon dizi oluyor. Variety'nin haberine göre, Prime Video dizi için çalışmalara başladı.

, Wang Dulu'nun aynı adlı kitabından uyarlanacak. Jason Ning'in senaryosunu kaleme alacağı dizide hangi isimlerin yer alacağı henüz açıklanmadı.

Film, En İyi Kostüm Tasarımı, Görüntü Yönetimi, Müzik ve Sanat Yönetimi dallarında 4 Oscar ödülü kazandı.

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