Kaplan ve Ejderha filmi dizi oluyor

Chow Yun-Fat, Michelle Yeoh ve Ziyi Zhang gibi isimlerin rol aldığı 2000 tarihli Crouching Tiger, Hidden Dragon dizi oluyor. Variety'nin haberine göre, Amazon Prime Video dizi için çalışmalara başladı.



Dizi, Wang Dulu'nun aynı adlı kitabından uyarlanacak. Jason Ning'in senaryosunu kaleme alacağı dizide hangi isimlerin yer alacağı henüz açıklanmadı.

Film, En İyi Kostüm Tasarımı, Görüntü Yönetimi, Müzik ve Sanat Yönetimi dallarında 4 Oscar ödülü kazandı.

