Kara listeye alınan aktivist ve oyuncu Marsha Hunt hayatını kaybetti

Haberler 12.09.2022 - 14:23
Kid Glove Killer, Pride and Prejudice, Born to the West ve The Happy Time gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan oyuncu ve aktivist Marsha Hunt 104 yaşında yaşamını yitirdi. Hayatı boyunca aktivist olan oyuncu, açlık ve iklim değişikliğine dikkat çekmeye çalışmıştı.
KARA LİSTEYE ALINDI
1935 yılında The Virginia Judge adlı filmle sinemaya ilk adımını atan Hunt, 20. yüzyılın ortalarında ABD'de komünizmle bağları olduğu süphelenilen kişileri araştıran komite tarafından kara listeye alınmıştı. Kariyeri boyunca elliden fazla filmde rol alan oyuncunun komünist partiye üye olmadığı bilinirken, sivil özgürlükleri desteklemesi yıldıza şüpheyle yaklaşılmasına sebep olmuştu.
Oyuncunun Kaliforniya, Sherman Oaks'ta doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği açıklandı.