Karadağlı sanatçı, Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek için duvar resmi çiziyor

Karadağlı ressam Miso Joskic, Podgoritsa'daki bir binanın duvarına resmettiği "tebessüm eden Filistinli çocuklarla" İsrail'in Filistin'deki saldırılarına dikkati çekmeyi hedefliyor. Joskic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu resmi temmuzda çizmeye başladığını söyleyerek Filistin'le Dayanışma Hareketi üyelerinin kendisine yardım ettiğini belirtti

Duvar resmiyle Filistinlilere dayanışma mesajı göndermeyi de amaçladıklarını ifade eden Joskic, "Her eylemin ve sesin durumu değiştirmeye katkıda bulunabileceğine inanıyoruz." dedi. Joskic, "(Filistin'deki) Son olaylar başladığında, Filistin'le Dayanışma Hareketi bu projeyi başlattı. Projeyi eylül başında bitirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı

Halktan da destek aldıklarını dile getiren Joskic​​​​​​​, duvar resmini yaparken insanların da iskeleye çıkarak kendisine yardım ettiklerini kaydetti.