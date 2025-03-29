Karagöz ile Hacivat'a olan tutkusunu 21 yıldır sahneye taşıyor

Sındırgı'da yaşayan ve Ramazan aylarının vazgeçilmezi haline gelen Seyman, Hacivat'ın bilge tavırları ve Karagöz'ün esprili halleriyle, Kavuklu'nun da katılımıyla çocukların ve yetişkinlerin gönlünde taht kuruyor.

2004 yılında başlayan bu tutkulu yolculukta Murat Seyman, Balıkesir'de bu kadim sanatı tek başına temsil etmenin hem onurunu hem de sorumluluğunu taşıyor. Geleneksel gölge oyunu ve orta oyununun kaybolmaya yüz tuttuğu günümüzde, Seyman'ın bu sanatı yaşatma ve gelecek nesillere aktarma çabası takdirle karşılanıyor. Özellikle Ramazan ayında artan ilgi, Seyman'ın motivasyonunu daha da artırıyor.

Belediyenin Ramazan etkinliklerinde sahne alan Murat Seyman, sadece eğlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda Karagöz ve Hacivat'ın diyalogları aracılığıyla çocuklara Ramazan ayının manevi atmosferini ve değerlerini de ustaca aktarıyor.

Oyunlarında sıklıkla yardımlaşma, dürüstlük ve saygı gibi temaları işleyen Seyman, geleneksel sanatın eğitici yönünü de ön plana çıkarıyor. Çocukların oyunlara interaktif katılımı ise hem eğlenceyi artırıyor hem de onların öğrenme sürecine katkıda bulunuyor. Murat Seyman'ın Karagöz Hacivat'a olan tutkusu, sadece sahne performanslarıyla sınırlı kalmıyor.