Karaman’da “Annemin Son Çılgınlıkları” isimli tiyatro gösterisi

Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen “Annemin Son Çılgınlıkları” isimli tiyatro gösterisine Karamanlı tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.

Karaman’da “Annemin Son Çılgınlıkları” isimli tiyatro gösterisi

Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Piri Reis Kültür Merkezi’ndeki kültür-sanat etkinlikleri kapsamında bir tiyatro gösterisi düzenlendi. İzmir Devlet Tiyatroları ekibi oyuncuları tarafından sahnelenen ve Alzheimer hastası olan bir annenin son günlerinin anlatıldığı “Annemin Son Çılgınlıkları” isimli tiyatro gösterisi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

gösterisi sonrasında Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Pekergin tiyatro ekibine hediye takdiminde bulundu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kültür-sanat etkinliklerinin belirli bir takvime bağlanarak Karaman’da daha sık yapılması için gayret gösterileceği ifade edildi.

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