Karate Kid efsanesi geri dönüyor! İşte filmden ilk görüntü
Karate Kid efsanesinin yeni filmi Karate Kid: Legends için meraklı bekleyiş sürüyor. Filmden ilk poster yayınlandı.
Dünyaca ünlü Karate Kid filmlerine bir yenisi ekleniyor. Jonathan Entwistle'ın yönetmen koltuğunda oturacağı filmin başrollerinde Jackie Chan ve Ralph Macchio yer alacak. Merakla beklenen filmden ilk poster yayınlandı.
İki farklı Karate Kid filminde rol alan oyuncular ilk kez aynı filmde buluşacak. Filmin 30 Mayıs 2025'te vizyona girmesi bekleniyor. Karate Kid: Legends filminde Ben Wang, "Li Fong" adındaki yeni öğrenciyi canlandıracak.
Macchio, 1984 yılında Karate Kid filminde canlandırdığı "Daniel LaRusso" rolüyle geri dönecek. Macchio bu rolü Cobra Kai adı dizide canlandırmaya devam etmişti.
Chan ise 2010 tarihli filminde hayat verdiği "Mr. Han" rolünü yeniden canlandıracak.
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