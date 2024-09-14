Karate Kid filminin yıldızı Chad McQueen hayatını kaybetti

Gişe rekorları kıran "The Karate Kid" filminde canlandırdığı "Dutch" karakteriyle büyük çıkış yakalayan ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra babasının arabalara olan tutkusunu da miras alan Chad McQueen'den acı haber geldi.

CNN International'ın haberine göre; McQueen'in avukatı Arthur H. Barens, Associated Press'e yaptığı açıklamada, McQueen'in çarşamba günü hayatını kaybettiğini söyledi.

63 yaşında hayatını kaybeden ünlü ismin vefatı sonrası eşi Jeanie Galbraith, oğlu Chase ve kızı Madison; sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamayla duygularını dile getirdi.



McQueen'in ailesi tarafından yapılan açıklamada "Bize karşı sevgi dolu bir baba olarak gösterdiği olağanüstü yolculuk ve annemize olan sarsılmaz bağlılığı, gerçekten sevgi ve özveriyle dolu bir hayatı örnekledi. Yarış tutkusu, sadece olağanüstü yeteneğini vurgulamakla kalmadı, aynı zamanda babasının mirasını onurlandırmanın bir yolu olarak da hizmet etti. Bu ona aşılanan değerlerin bir kanıtıydı. Tutkusunu, bilgisini ve özverisini bize aktardı ve sadece onun mirasını değil, büyükbabamızın mirasını da sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.