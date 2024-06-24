Karayip Korsanları'yla tanınan Tamayo Perry köpekbalığı saldırısında yaşamını yitirdi

"Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde" filminde rol alan Tamayo Perry, pazar günü Hawaii Takım Adaları'nın Oahu Adası açıklarında sörf yaparken köpekbalığının saldırısına uğradı.

Aynı zamanda cankurtaran ve sörf eğitmeni olan 49 yaşındaki Tamayo Perry'in cesedi Oahu Adası'nın Kuzey Kıyısındaki Malaekahana Plajı'nda bulundu. Yerel sörfçülerin tarafından bulunan cesedin bir kolu ve bir bacağının eksik olduğu açıklandı.

Honolulu Acil Servis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, ilk acil çağrının pazar günü saat 13.00 civarında geldiğini ve Tamoya Perry'nin cesedi, jet ski ile kıyıya getirildiğini söylendi.