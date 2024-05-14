Senaryosunu Elif Dede ve Meriç Aydın’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu çocuk, aile, macera filmi “Kardeş Takımı” 19 Ocak tarihinde vizyona girmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Kardeş Takımı 2” filmi geliyor.
Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Ecrin Su Çoban, Çağan Efe Ak, Gece Işık Demirel, Mehmet Aybars Kaya, Gülhan Tekin, Mert Denizmen ve Melis İşiten’in rol aldığı filmin gördüğü büyük ilgi üzerine devam filminin çekilmesine karar verildi.
Önümüzdeki ay sete çıkması planlanan filmin hazırlıkları sürüyor. Yarım milyona yakın seyirciyi sinema salonlarına çeken, hikâyesi ve proje tasarımı Elif Dede’ye ait olan filmin ikincisini Bedran Güzel yönetecek.
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