Kardeş Takımı 2 filmi geliyor

Başrollerinde Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Mert Denizmen, Melis İşiten, Gülhan Tekin, Gökhan Özoğuz ve Yekta Kopan gibi isimlerin yer aldığı Kardeş Takımı filminin devamı geliyor.

Kardeş Takımı 2 filmi geliyor

Senaryosunu Elif Dede ve Meriç Aydın’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu çocuk, aile, macera filmi “Kardeş Takımı” 19 Ocak tarihinde vizyona girmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Kardeş Takımı 2” filmi geliyor.

Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Ecrin Su Çoban, Çağan Efe Ak, Gece Işık Demirel, Mehmet Aybars Kaya, Gülhan Tekin, Mert Denizmen ve Melis İşiten’in rol aldığı filmin gördüğü büyük ilgi üzerine devam filminin çekilmesine karar verildi.

Önümüzdeki ay sete çıkması planlanan filmin hazırlıkları sürüyor. Yarım milyona yakın seyirciyi salonlarına çeken, hikâyesi ve proje tasarımı Elif Dede’ye ait olan filmin ikincisini Bedran Güzel yönetecek.

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