Karikatürist ve yazar Varol Yaşaroğlu: Amacım Kral Şakir'i dünyada markalaştırmak

"YABANCI MARKALARIN LİSANSLI ÜRÜNLERİNİ BİLE SOLLADI"

Grafi 2000'in sloganının, "Mizah dünyasıyla teknoloji dünyasını birleştiren şirket" olduğunu vurgulayan Yaşaroğlu,"Sinema prodüksiyonları yapmamızı, böylesine gelişmemizi sağlayan şey hep teknoloji oldu. Bilgisayarı, programları iyi kullandık. Bunları nasıl uygulayacağımızı gerçekten iyi analiz ettik. Bu bakış açısıyla hep ilerledik. 2006 senesinde halk oylaması yapıldı internette ve Grafi2000 Komedi en iyi eğlence programı seçildi" dedi.

Kral Şakir dizisinin ilk kez 2016'da yayınlandığının altını çizen başarılı çizer, dizinin inanılmaz bir başarı sağladığını ve ivmenin yükselerek devam ettiğini kaydetti.

Yaşaroğlu, bu başarının sektör açısından da önemine işaret ederek, "Sadece animasyonda çok izlenen bir programın ötesinde, rekor kıran sinema filmlerinden tutun, 360 derece tiyatrosundan tema parklarına, geldiğimiz noktada bir lisans başarısı var. Yani bu aslında Türkiye'deki animasyon şirketlerinin çok tadamadığı bir zevk aslında. Gerçekten biz burada şu anda Türkiye'nin 1 numaralı çocuk ve aile markası diyebiliriz Kral Şakir için. Çünkü lisansta inanılmaz başarısı var. Hatta yabancı markaların lisanslı ürünlerini bile sollamış durumda" ifadelerini kullandı.

Son yaptıkları filmi Disney Plus'a verdiklerini sözlerine ekleyen çizer, filmin orijinalinin alındığını ve bunun büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

"YAPTIĞIMIZ İŞİN EVRENSEL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Yaşaroğlu, Kral Şakir yapımlarının iyi bir başarı elde ettiğine işaret ederek, "Yaptığımız işin evrensel olduğunu düşünüyorum. Kral Şakir her ne kadar bir Türk ailesi olsa da girdikleri maceralar hep evrensel boyutta. İlk vizyona giren filmimizde oyunlarla ilgili bir şey yapmıştık. Kral Şakir çeşitli oyun etaplarını geçmeye, Youtuber olmaya çalışan bir çocuktu. İkincisi korsanlarla ilgiliydi. Türkiye'de de korsanlarla ilgili geçmiş var ama yurt dışında zaten çok iyi bilinen korsan filmleri var. Bu son, 'Kral Şakir: Geri Dönüşüm' filmimiz bence çok önemli. Animasyon kalitesi açısından diğer filmlerimizin birkaç gömlek üzerinde ama onun dışında, isminden belli, bütün dünyayı ilgilendiren, sürdürülebilir bir dünya konusunda ciddi anlamda, bütün dünyanın sorunu olan geri dönüşümü masaya yatırdık. Filmi izleyen herkes bize aynı şeyi söylüyor; 'Çocuğumuz izledikten sonra, çevreye karşı nasıl duyarlı olabiliriz, nasıl katkıda bulunuruz diye konuşmaya başladı.' Ben bütün dünya çocuklarının ve ebeveynlerinin de aynı bakış açısıyla o filmi seçeceklerini düşünüyorum" dedi.



Yaşaroğlu, Kral Şakir'in Disney Plus ile 26 ülkede yayınlanacağını, dizinin Cartoon Network'te, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 23 ülkede, 8 ayrı lehçede yayınlandığını söyledi.



Türkiye'de Kral Şakir konusunda en üst noktaya ulaştıklarını düşündüğünü dile getiren çizer, şöyle devam etti:



"Bundan sonraki amacım dünyada bu işi markalaştırmak. Markalaşma yolunda Kral Şakir emin adımlarla gidiyor. Eğer dünyada da gerçekten büyük bir markalaşma yaşanırsa bu bence ülkemiz için muhteşem bir şey olur. Şöyle bir avantajımız var: Türk dizileri dünyada çok büyük rağbet görüyor ve zaten MIPCOM fuarının da kralı bence yaptıkları dizilerle Türkler."

