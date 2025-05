Kariyer değişikliği: Scarlett Johansson ile Kristen Stewart yönetmen oldu

78. Cannes Film Festivali 13 Mayıs'ta başlayacak. Juliette Binoche'un jüri başkanlığını üstlendiği festivalde birçok ünlü isim, ilk kez yönetmen olarak festivalde boy gösterecek.

Wes Anderson'ın yeni filmi The Phoenician Scheme ile festivale katılmaya hazırlanan Scarlett Johansson aynı zamanda yönetmeni olduğu Eleanor the Great filmi için Cannes'da olacak.

Marriage Story, Lucy, Ghost in the Shell ve Bir Konuşabilse gibi başarılı yapımlarla tanınan oyuncunun ilk yönetmenlik deneyimi olan Eleanor the Great filminde 90 yaşındaki Eleanor, en yakın arkadaşının ölümünün ardından hayatına devam etmeye çalışır ve yıllarca Florida'da yaşadıktan sonra New York'a taşınır.