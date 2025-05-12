Kariyer değişikliği: Scarlett Johansson ile Kristen Stewart yönetmen oldu

Bu yıl 13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'nde birçok ünlü oyuncu rol aldığı değil, yönetmeni olduğu filmler için kırmızı halıda yürüyecek.

Kariyer değişikliği: Scarlett Johansson ile Kristen Stewart yönetmen oldu

78. 13 Mayıs'ta başlayacak. Juliette Binoche'un jüri başkanlığını üstlendiği festivalde birçok ünlü isim, ilk kez yönetmen olarak festivalde boy gösterecek.

Wes Anderson'ın yeni filmi The Phoenician Scheme ile festivale katılmaya hazırlanan aynı zamanda yönetmeni olduğu Eleanor the Great filmi için Cannes'da olacak.

Marriage Story, Lucy, Ghost in the Shell ve Bir Konuşabilse gibi başarılı yapımlarla tanınan oyuncunun ilk yönetmenlik deneyimi olan Eleanor the Great filminde 90 yaşındaki Eleanor, en yakın arkadaşının ölümünün ardından hayatına devam etmeye çalışır ve yıllarca Florida'da yaşadıktan sonra New York'a taşınır.

Kariyer değişikliği: Scarlett Johansson ile Kristen Stewart yönetmen oldu - 1 Eleanor the Great

2018'de festivalde jüri koltuğunda oturan ise The Chronology of Water filminin yönetmenliğini üstlendi. Imogen Poots'un başrolünü üstlendiği yapım, Lidia Yuknavitch'in aynı adlı anı kitabından uyarlandı.

Ruben Östlund imzalı Triangle of Sadness filmiyle adını duyuran Harris Dickinson da yönetmenliğe adım atan isimlerden. 28 yaşındaki oyuncu, Urchin filmiyle festivalde yerini alacak.

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