Kariyerinde bir ilk! Oscar ödüllü Kate Winslet yönetmen koltuğunda

Titanik, Sil Baştan, Tatil, Düşler Ülkesi ve Avatar: Suyun Yolu gibi yapımlarla usta yönetmen Kate Winslet yönetmen oluyor. Usta oyuncu, "Goodbye June" adlı filmin yönetmenliğini üstlenecek. The Reader filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan yıldız, aynı zamanda filmde rol alacak.

FİLMİN KONUSU NE?



Joe Anders tarafından yazılan filmin parçalanmış bir ailenin ani ve zor koşullar altında bir araya gelmesini konu alan dokunaklı ama bir o kadar da komik bir hikaye olacağı açıklandı. Filmin yapımcılığını Netflix üstleniyor.