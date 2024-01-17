Karl Marx'ın yanına gömülmenin bedeli 30 bin dolar

Londra'daki Highgate mezarlığı ünlü isimlerle beraber gömülme imkanı sunan yeni mezar alanları açıyor. Bu yeni planlar isteyen ve bedelini ödeyen herkesin Karl Marx'ın yanına gömülebileceği anlamına geliyor.



Ancak bu bedel oldukça maliyetli, çünkü mezarlıkta bir ölü yakma alanı 6 bin dolardan başlarken tam bir mezar alanının fiyatı 30 bin doları buluyor.



Marx'ın mezarı turistik bir cazibe noktası. Ziyaret edenlerin mutlaka komünist olmaları gerekmiyor ancak mezarı tahrip edenler veya havaya uçurmak isteyenler genel olarak anti-komünistler diyebiliriz.



Marx'ın mezarına 2019'da bırakılan en son duvar yazılarında "açlıktan ölme ideolojisi" ve "soykırımın mimarı" yazıyordu.

Marx'ın mezarını ziyaret etmek için komünist olmanıza gerek olmasa da onun yanına gömülmek savunduğunuz ideolojiler hakkında fikir verici olabilir.



Böyle bir "statü satın alımı"nın Marx'ın komünist ideolojisinde ve savunduğu fikirlerde kendisine yer bulması çok zor.



Highgate Mezarlığı Dostları Vakfı'nın genel müdürü Ian Dungavell, Highgate mezarlığının "yaşayan" bir odak noktası olmasına yardımcı oldukları için yeni cenazelere yer verilmesinin önemli olduğunu söylüyor.

